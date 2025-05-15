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Штайнер прояснил, как оценивает Цуноду в своём рейтинге пилотов

Штайнер прояснил, как оценивает Цуноду в своём рейтинге пилотов
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Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер поделился мнением о японском гонщике «Ред Булл» Юки Цуноде.

«Цунода? «С+». Он в «Ред Булл». Как много очков он заработал за «Ред Булл». Два? У него больше очков, чем у Макса в спринтах? Ну, у Макса был штраф», — сказал Штайнер на подкасте The Red Flags Podcast.

Фото: Скриншот

Цунода перешёл в «Ред Булл» перед Гран-при Японии, который состоялся с 4 по 6 апреля. В австрийской команде он заменил новозеландца Лиама Лоусона, который, в свою очередь, отправился в «Рейсинг Буллз».

В настоящий момент в активе Юки девять очков. Он занимает 11-е место в общем зачёте пилотов.

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