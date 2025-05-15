«Невероятно жёстко». Берман оценил замену Дуэна на Колапинто

Пилот «Хааса» Оливер Берман поделился мнением о решении команды «Альпин» заменить Джека Дуэна на Франко Колапинто. О назначении Франко боевым пилотом «Альпин» сообщила 7 мая. Его контракт рассчитан на пять гонок.

«Испытывать такое давление на себе уже с первой гонки очень непросто. Могу только представить, насколько ужасной для него была эта ситуация. С ним обошлись очень несправедливо. Я сам новичок и понимаю, что это очень сложно. В первой четверти сезона для нас, новичков, четыре из шести трасс были новыми. Кроме того, прошло два спринтерских уикенда, которые для нас, новичков, были ещё более сложными. И ещё до европейской части сезона, где есть трассы, которые Джек знает, его выкинули из машины. На мой взгляд, это невероятно жёстко», — приводит слова Бермана PlanetF1.

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