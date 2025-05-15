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Карлос Сайнс не видит конфликта интересов в случае, если его отец станет президентом ФИА

Карлос Сайнс не видит конфликта интересов в случае, если его отец станет президентом ФИА
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30-летний испанский пилот команды «Уильямс» Карлос Сайнс-младший считает, что между ним и его отцом, двукратным чемпионом мира по ралли Карлосом Сайнсом-старшим, не возникнет никаких конфликтов интересов, если его отец будет избран на пост президента ФИА.

«Я пытался придумать сценарии, где такой конфликт мог бы возникнуть, но не вижу никаких способов. Он будет невероятно осторожен, я буду невероятно осторожен, потому что не хочу, чтобы мой или его имидж были испорчены подобной ситуацией. Так что скорее уж мы сделаем всё с обратным эффектом. Мы честные люди», — приводит слова Сайнса-младшего Motorsport Week.

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