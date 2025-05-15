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Колапинто высказался о решении «Альпин» заменить Дуэна на него

Колапинто высказался о решении «Альпин» заменить Дуэна на него
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Пилот «Альпин» Франко Колапинто дал комментарий по поводу предстоящего выступления на Гран-при Эмилии-Романьи. О назначении Франко боевым пилотом «Альпин» сообщила 7 мая. Его контракт рассчитан на пять гонок. В команде он заменил Джека Дуэна.

«Я действительно взволнован. Всё по-новому, начинаем с нуля. Конечно, не самая приятная ситуация. В прошлом году я принял участие в девяти гонках и не хотел остаться без места. Но это была хорошая возможность, чтобы поразмышлять о том, что произошло в прошлом году, и извлечь из этого уроки. Так что я рад вернуться.

В том, что занимаешь место другого пилота, приятного мало. Однако что касается присоединения к Формуле-1, гонщики никогда по-настоящему не выбирают момент. Я просто принимаю это, стараюсь делать всё, что в моих силах», — приводит слова Колапинто RaceFans.

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