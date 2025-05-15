Макс Ферстаппен раскрыл происхождение Франца Германа после тестов на Нюрбургринге

Четырёхкратный чемпион Формулы-1, пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о своих намерениях однажды принять участие в гонке «24 часа Нюрбургринга», а также объяснил, почему во время тестов он взял псевдоним Франц Герман.

«Организаторы попросили меня назвать вымышленное имя, поэтому я сказал: «Давайте сделаем его настолько немецким, насколько это возможно». В противном случае люди просыпались бы в восемь утра, зная, что моё имя есть в списке участников, и я знал, что, как только я окажусь там и люди это поймут, то начнётся ажиотаж. Но меня не было в списке участников, так что с восьми до девяти утра было довольно спокойно.

Я действительно побил рекорд круга, но я был там не для того, чтобы показать, что могу побить какой-то рекорд. Я просто развлекался и изучал трассу вместе с командой, поскольку они ещё не были там раньше.

Я хотел бы однажды принять участие в 24-часовой гонке в будущем, поэтому делаю всё это, чтобы подготовиться, набраться опыта, чтобы мне не пришлось делать это в будущем», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.