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ФИА представила результаты тщательной проверки болида «Макларена»

ФИА представила результаты тщательной проверки болида «Макларена»
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Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала результаты тщательной проверки болида команды Формулы-1 «Макларен». Ранее некоторые соперники британского гоночного коллектива высказывали подозрения относительно системы охлаждения задних тормозов машин «Макларена», что могло позволять команде лучше контролировать температуру шин.

Перед Гран-при Эмилии-Романьи ФИА подтвердила, что все проверенные компоненты машины пилота Оскара Пиастри полностью соответствуют регламенту. Также отмечается, что проверка «Макларена» осуществлялась в том числе на предмет соблюдения статьи 11.5, которая гласит, что использование жидкостей для охлаждения тормозной системы запрещено.

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