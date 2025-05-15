ФИА представила результаты тщательной проверки болида «Макларена»

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала результаты тщательной проверки болида команды Формулы-1 «Макларен». Ранее некоторые соперники британского гоночного коллектива высказывали подозрения относительно системы охлаждения задних тормозов машин «Макларена», что могло позволять команде лучше контролировать температуру шин.

Перед Гран-при Эмилии-Романьи ФИА подтвердила, что все проверенные компоненты машины пилота Оскара Пиастри полностью соответствуют регламенту. Также отмечается, что проверка «Макларена» осуществлялась в том числе на предмет соблюдения статьи 11.5, которая гласит, что использование жидкостей для охлаждения тормозной системы запрещено.

«Макларен» продемонстрировал звук двигателя болида 2025 года: