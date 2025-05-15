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Отец Льюиса Хэмилтона готовится к неожиданной роли в ФИА

Отец Льюиса Хэмилтона готовится к неожиданной роли в ФИА
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Энтони Хэмилтон, отец семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона, займет новую должность в ФИА, где будет курировать подготовку молодых пилотов.

По данным The Times, Хэмилтон-старший сотрудничал с действующим президентом ФИА Мохаммедом бен Сулайемом в течение последних 18 месяцев, и президент был впечатлён его работой в рамках Программы развития молодых пилотов.

Ожидается, что его официальное представление состоится в следующем месяце, и проделанная Хэмилтоном работа позволит ему занять официальную должность в руководящем органе Формулы-1.

Предполагается, что Хэмилтон стремится выступать в защиту молодых пилотов и развивать массовый автоспорт.

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