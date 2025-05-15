Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Среди команд Ф-1 растёт «тихая критика» из-за планов по переходу на биотопливо — AMuS

Среди команд Ф-1 растёт «тихая критика» из-за планов по переходу на биотопливо — AMuS
Аудио-версия:
Комментарии

Среди команд Формулы-1 растёт «тихая критика» в связи с планами чемпионата по переходу на инновационное экологически чистое топливо с 2026 года. Об этом информирует Auto Motor und Sport.

Считается, что затраты в финансовом плане особенно сильно ударят по клиентским командам, поскольку дополнительные расходы, как отмечает источник, могут составлять примерно $ 20 млн в год.

«Самыми дорогостоящими на данный момент являются стендовые испытания нового топлива», — сказал руководитель «Альпин» Флавио Бриаторе.

«Топливо потенциально является одним из важнейших факторов, влияющих на производительность двигателя. Именно это делает его таким привлекательным для производителей. Разработки требуют денег», — добавил глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

Материалы по теме
ФИА представила результаты тщательной проверки болида «Макларена»

Презентационный ролик «Кадиллака» в Формуле-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android