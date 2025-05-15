Среди команд Ф-1 растёт «тихая критика» из-за планов по переходу на биотопливо — AMuS

Среди команд Формулы-1 растёт «тихая критика» в связи с планами чемпионата по переходу на инновационное экологически чистое топливо с 2026 года. Об этом информирует Auto Motor und Sport.

Считается, что затраты в финансовом плане особенно сильно ударят по клиентским командам, поскольку дополнительные расходы, как отмечает источник, могут составлять примерно $ 20 млн в год.

«Самыми дорогостоящими на данный момент являются стендовые испытания нового топлива», — сказал руководитель «Альпин» Флавио Бриаторе.

«Топливо потенциально является одним из важнейших факторов, влияющих на производительность двигателя. Именно это делает его таким привлекательным для производителей. Разработки требуют денег», — добавил глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

Материалы по теме ФИА представила результаты тщательной проверки болида «Макларена»

Презентационный ролик «Кадиллака» в Формуле-1: