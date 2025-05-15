Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пьер Гасли утверждает, что в «Альпин» нет никаких проблем, несмотря на недавние потрясения

Пьер Гасли утверждает, что в «Альпин» нет никаких проблем, несмотря на недавние потрясения
Аудио-версия:
Комментарии

29-летний пилот «Альпин» француз Пьер Гасли настаивает на том, что в их команде нет никаких проблем, несмотря на недавние потрясения, связанные с изменениями в составе пилотов и руководстве. Франко Колапинто заменил Джека Дуэна, а Оливер Оукс оставил пост руководителя команды, и его обязанности перешли к Флавио Бриаторе.

«Во вторник я находился на базе, а в среду уже работал на симуляторе. Я был с Флавио, когда были сделаны все объявления. Новости важные, но это бизнес, и перемены не должны влиять на нашу работу. Насколько я понимаю, это было личное решение Оливера уйти.

В команде нет никаких проблем, ни у кого ни с кем нет разногласий. Видение и направление движения остаются такими же, какими они были до Майами и после Майами. Конечно, Оливер больше не работает с нами, и произошли изменения в составе пилотов, что стало ещё одной темой для разговоров. Но если мы говорим о направлении движения и непосредственной работе, то ничего не изменилось», — приводит слова Гасли Мotorsport Week.

Материалы по теме
Формула-1, а не пора ли закончить все судейские споры, просто подключив ИИ?
Формула-1, а не пора ли закончить все судейские споры, просто подключив ИИ?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android