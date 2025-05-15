Пьер Гасли утверждает, что в «Альпин» нет никаких проблем, несмотря на недавние потрясения

29-летний пилот «Альпин» француз Пьер Гасли настаивает на том, что в их команде нет никаких проблем, несмотря на недавние потрясения, связанные с изменениями в составе пилотов и руководстве. Франко Колапинто заменил Джека Дуэна, а Оливер Оукс оставил пост руководителя команды, и его обязанности перешли к Флавио Бриаторе.

«Во вторник я находился на базе, а в среду уже работал на симуляторе. Я был с Флавио, когда были сделаны все объявления. Новости важные, но это бизнес, и перемены не должны влиять на нашу работу. Насколько я понимаю, это было личное решение Оливера уйти.

В команде нет никаких проблем, ни у кого ни с кем нет разногласий. Видение и направление движения остаются такими же, какими они были до Майами и после Майами. Конечно, Оливер больше не работает с нами, и произошли изменения в составе пилотов, что стало ещё одной темой для разговоров. Но если мы говорим о направлении движения и непосредственной работе, то ничего не изменилось», — приводит слова Гасли Мotorsport Week.