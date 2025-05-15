Колапинто — о своём контракте с «Альпин»: пяти гонок мне будет недостаточно, надо больше

Пилот «Альпин» Франко Колапинто признался, что пяти гонок ему может оказаться недостаточно, чтобы освоиться в команде в полной мере. О назначении аргентинца боевым пилотом французская команда сообщила 7 мая. Контракт Франко рассчитан на пять гонок. В команде он заменил австралийца Джека Дуэна.

«Я получил отличную возможность. Рад вернуться в Формулу-1 и даже не думаю о пяти гонках. Карлос Сайнс говорил, что ему нужно около 10 гонок, чтобы привыкнуть к машине. Полагаю, что пяти мне будет недостаточно. Так что, да, вероятно, мне потребуется ещё несколько гонок. Возможно, пару лишних, чтобы освоиться и выжать из машины максимум. Хочу сделать всё возможное для команды», — приводит слова Колапинто The Race.

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