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Ферстаппен отреагировал на слух о возможном увольнении Хорнера из «Ред Булл»

Ферстаппен отреагировал на слух о возможном увольнении Хорнера из «Ред Булл»
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен дал комментарий по поводу слухов о возможном увольнении из команды её руководителя Кристина Хорнера. Ранее издание oe24 сообщало, что Кристиан может покинуть должность после Гран-при Эмилии-Романьи, который пройдёт с 16 по 18 мая.

«Честно говоря, понятия не имею, откуда берутся эти слухи. И, естественно, не очень-то за ними слежу. Многие задают мне вопросы по этому поводу, на что я отвечаю: «Честно говоря, я действительно не знаю, кто вообще это придумал». Конечно, как команда мы не совсем довольны тем, как выступаем, что понятно. Но мы работаем над тем, чтобы быть более конкурентоспособными. Если спросить любого, то никто, как мне кажется, не будет счастлив или удовлетворён своим выступлением. Всегда хочешь большего. Это то, чего мы пытаемся добиться. Так что подобные слухи для меня ничего не значат», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

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