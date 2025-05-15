«Не буду думать об этом до лета». Ландо Норрис отгоняет мысли о чемпионстве

Пилот «Макларена» Ландо Норрис заявил, что сосредоточен на каждой отдельной гонке и абсолютно не думает о возможном завоевании титула.

«Я уже говорил об этом, что меня это абсолютно не заботит сейчас. Я не буду думать об этом до лета. Ситуация может меняться очень быстро. И здесь нет какой-то более важной гонки среди других, потому что все они важные. У меня одинаковое отношение к каждой гонке.

«Ред Булл» и «Мерседес» относительно рядом с нами и в любой момент способны нас обойти. Они уже неоднократно опережали нас в квалификации и продолжают отлично выступать. Но, очевидно, в гонках мы пока справляемся лучше, и очки, как мы знаем, начисляют не по субботам. Нужно хорошо делать свою работу в воскресенье, и если сосредоточиться на этом, то всё будет отлично», — приводит слова Норриса Racingnews365.