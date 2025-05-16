Льюис Хэмилтон обеспокоен здоровьем своего известного бульдога Роско

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон рассказал о своей тревоге — не о том, как он выступит в своей первой гонке Формулы-1 в Италии в качестве гонщика «Феррари», а о здоровье своего пожилого бульдога Роско.

Питомец сопровождал британца на протяжении шести его чемпионских сезонов с «Мерседесом», даже посещал гонки по собственному пропуску в паддок и путешествовал на частном самолёте.

«Ему 12 с половиной лет, так что он уже взрослый. У него была пневмония, но сейчас он в порядке. Определённо сейчас такое время, когда каждый раз, когда я получаю текстовое сообщение от женщины, которая за ним ухаживает, моё сердце на секунду замирает», — приводит слова Хэмилтона ESPN.

Роско стал самой известной собакой в Формуле-1, когда Хэмилтон начал брать его на Гран-при. При этом пёс летал на частном самолёте британца. У аккаунта Roscoe & Coco Hamilton множество подписчиков в социальных сетях.