Автомобильный клуб Монако показал подарок для Ферстаппена и Пике в связи с рождением дочки

Автомобильный клуб Монако подготовил подарок для гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена и его возлюбленной Келли Пике, у которых недавно родилась дочь. Новорождённую девочку назвали Лили.

Автомобильный клуб Монако подготовил подарок для Макса Ферстаппена и Келли Пике:

Напомним, у Келли уже есть дочь Пенелопа от отношений с бывшим пилотом Формулы-1 россиянином Даниилом Квятом.

В настоящий момент Ферстаппен занимает третье место в общем зачёте пилотов. После шести Гран-при в активе нидерландца 99 очков. Лидирует в чемпионате австралийский гонщик Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен» (131 балл).