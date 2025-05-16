Формула-1 подала в суд на компанию в Лас-Вегасе за подделку своей продукции

Формула-1 подала иск в суд на компанию по печати E & B Wholesalers за продажу поддельной продукции в преддверии первого в истории Гран-при Лас-Вегаса, который прошёл в 2023 году. Об этом сообщает издание Las Vegas Review-Journal.

Сообщается, что Формула-1 обвиняет компанию в нарушении прав на товарный знак и подделке продукции. Как сообщается, компания изготовила 516 единиц поддельных товаров с символикой Формулы-1, включая футболки и худи с капюшоном.

Иск официально был подан 13 мая 2025 года. Нарушение же происходило в период с июня по ноябрь 2023 года.

«Продукция ответчика ввела потребителей в заблуждение, заставив их ошибочно полагать, что они покупают товары Формулы-1, связанные и аффилированные чемпионатом, хотя на самом деле клиенты покупали поддельные товары. Производство и продажа поддельных товаров наносит ущерб деловой репутации Формулы-1 и порочит бренд», — говорится в иске.

Точная сумма иска пока не сообщается.