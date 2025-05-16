Лоусон: как можно ожидать, что в пяти гонках ты покажешь всё, на что способен?

Новозеландский пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон прокомментировал решение команды «Альпин» заменить австралийца Джека Дуэна на Франко Колапинто.

«Я разговривал с Джеком, конечно, ему тяжело. Думаю, он показал достаточно, чтобы остаться в Формуле-1, это наверняка. Но это очень сложно. Как можно ожидать, что в пяти гонках ты покажешь всё, на что способен, особенно в первый сезон? К сожалению, это жестокий мир», — приводит слова Лиама Лоусона RaceFans.

Напомним, о назначении Франко боевым пилотом «Альпин» сообщила 7 мая. Его контракт рассчитан на пять гонок. Что касается Дуэна, то он в настоящий момент займёт роль резервного пилота команды.