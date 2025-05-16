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«Не знаю, о чём говорят СМИ». Хэмилтон опроверг информацию о работе над задней подвеской

«Не знаю, о чём говорят СМИ». Хэмилтон опроверг информацию о работе над задней подвеской
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Пилот «Феррари», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон сообщил, что команда не планирует вносить изменения в заднюю подвеску во время Гран-при Эмилии-Романьи, который пройдёт в эти выходные.

«Не знаю, о чём говорят СМИ. Я над задней подвеской никак работать не буду. Просто попробуем извлечь больше скорости из машины, следуем нашему плану. В Испании всем придётся использовать другие передние антикрылья — будет интересно посмотреть, какое влияние это окажет на пелотон», — приводит слова Хэмилтона FormulaPassion.

Напомним, после шести этапов сезона-2025 «Феррари» располагается на четвёртом месте в Кубке конструкторов. Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон занимает седьмое место в личном зачёте, монегаск Шарль Леклер — пятый.

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