«Не знаю, о чём говорят СМИ». Хэмилтон опроверг информацию о работе над задней подвеской

Пилот «Феррари», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон сообщил, что команда не планирует вносить изменения в заднюю подвеску во время Гран-при Эмилии-Романьи, который пройдёт в эти выходные.

«Не знаю, о чём говорят СМИ. Я над задней подвеской никак работать не буду. Просто попробуем извлечь больше скорости из машины, следуем нашему плану. В Испании всем придётся использовать другие передние антикрылья — будет интересно посмотреть, какое влияние это окажет на пелотон», — приводит слова Хэмилтона FormulaPassion.

Напомним, после шести этапов сезона-2025 «Феррари» располагается на четвёртом месте в Кубке конструкторов. Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон занимает седьмое место в личном зачёте, монегаск Шарль Леклер — пятый.