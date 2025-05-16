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Бортолето: мама не знала, что я уехал в Европу, пока я не прибыл в аэропорт на рейс

Бортолето: мама не знала, что я уехал в Европу, пока я не прибыл в аэропорт на рейс
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Бразильский новичок «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето поделился воспоминаниями об отъезде из Бразилии в Европу.

«Самым сложным при отъезде в Европу было рассказать об этом маме. Это было проблемой. Она не знала, что я уезжаю, пока я не приехал в аэропорт, чтобы успеть на рейс в Европу. Отец ничего не рассказал ей, потому что если бы она знала, она бы меня не отпустила. Я был слишком юн.

Она думала, что я пробуду там 15-20 дней, приму участие в двух гонках, а затем вернусь в Бразилию. Но мой отец затем сказал ей: «Послушай, Габриэл будет жить там. Он будет возвращаться в Бразилию каждые три-четыре месяца, чтобы провести с нами несколько дней, но жить он останется в Европе».

Моя мама очень разозлилась на моего отца и целый месяц с ним не разговаривала. Но потом она всё поняла, когда я приехал в отпуск и она увидела, как хорошо всё складывается», — приводит слова Бортолето MundoDeportivo.

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