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«Хаас» представил новый моторхоум

«Хаас» представил новый моторхоум
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Американская команда Формулы-1 «Хаас» на Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле представила свой новый моторхоум, сообщает пресс-служба команды.

Новый моторхоум был построен с этажом, отведённым для гоночной команды, и отдельным этажом для гостей и развлечений.

Фото: haasf1team.com

«Представление нового моторхоума — знаменательное для всех событие. Поскольку мы празднуем наш 10-й сезон в чемпионате мира и продолжаем показывать отличную форму, новый моторхоум станет заявлением о намерениях для наших сотрудников, партнёров и болельщиков», — подчеркнул руководитель команды Аяо Комацу.

Напомним, Гран-при Эмилии-Романьи стартует сегодня, 16 мая, пятничными тренировками.

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