«Напарник должен будет мне помочь». Колапинто ответил на вопрос о «крашгейте»

Аргентинский новобранец «Альпин» Франко Колапинто ответил на вопрос аргентинских журналистов, упомянувших так называемый «крашгейт» — скандал, случившийся после намеренной аварии Нельсиньо Пике в составе «Рено» на Гран-при Сингапура 2008 года. Тогда авария позволила выиграть напарнику Пике, Фернандо Алонсо. Впоследствии от Формулы-1 был отстранён руководитель команды Флавио Бриаторе, который де-факто возвращается на эту роль именно на предстоящем Гран-при Эмилии Романьи.

«Готов ли я сделать что-то мутное, чтобы помочь напарнику? Нет, это ему придётся мне помогать», — приводит слова Колапинто ESPN Argentina.

Напомним, Франко Колапинто заменил в составе французской команды Джека Дуэна начиная с этапа в Имоле.