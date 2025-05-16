Бортолето: Алонсо — великий учитель

Бразильский пилот «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето высказался о своём менеджере, двукратном чемпионе Формулы-1 Фернандо Алонсо, ныне выступающем за «Астон Мартин».

«Алонсо — великий учитель, он прекрасный наставник. Он перфекционист. Он очень целеустремлённый, очень преданный своему делу человек. Это его главный урок, потому что зачастую не нужно чему-то учить, но нужно быть примером, чтобы люди учились на нём.

Алонсо — яркий пример пилота, которым я хотел бы стать. Для меня это самый важный урок, который он мне преподал. Как мы уже говорили, он хороший человек с добрым сердцем», — приводит слова Бортолето Mundo Deportivo.