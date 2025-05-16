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Шарль Леклер чувствует себя лучше и прибыл в паддок в Имоле

Шарль Леклер чувствует себя лучше и прибыл в паддок в Имоле
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер чувствует себя лучше и прибыл в паддок Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле. Об этом сообщила пресс-служба «Феррари».

Напомним, Леклер не принял участия в медиадне в Имоле. Пресс-служба «Феррари» ранее сообщала, что у монегаска плохое самочувствие. Ранее сообщалось, что существует также риск, что Шарль пропустить этап в целом.

Гран-при Эмилии-Романьи будет проходить с 16 по 18 мая. Леклер в настоящий момент занимает пятое место в общем зачёте пилотов. На его счету 53 очка. Его товарищ по команде Льюис Хэмилтон располагается на седьмой позиции. В активе британца 41 балл. Лидером является Оскар Пиастри из «Макларена» (131 очко).

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