Шарль Леклер чувствует себя лучше и прибыл в паддок в Имоле

Пилот «Феррари» Шарль Леклер чувствует себя лучше и прибыл в паддок Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле. Об этом сообщила пресс-служба «Феррари».

Напомним, Леклер не принял участия в медиадне в Имоле. Пресс-служба «Феррари» ранее сообщала, что у монегаска плохое самочувствие. Ранее сообщалось, что существует также риск, что Шарль пропустить этап в целом.

Гран-при Эмилии-Романьи будет проходить с 16 по 18 мая. Леклер в настоящий момент занимает пятое место в общем зачёте пилотов. На его счету 53 очка. Его товарищ по команде Льюис Хэмилтон располагается на седьмой позиции. В активе британца 41 балл. Лидером является Оскар Пиастри из «Макларена» (131 очко).