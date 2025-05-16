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В «Альпин» разъяснили роли Бриаторе и Гринвуда после ухода Оливера Оукса

В «Альпин» разъяснили роли Бриаторе и Гринвуда после ухода Оливера Оукса
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Команда Формулы-1 «Альпин» разъяснила, какие именно роли на ближайшем этапе, Гран-при Эмилии-Романьи, будут выполнять спортивный директор коллектива Дэйв Гринвуд и исполнительный советник команды Флавио Бриаторе. Напомним, ранее Гринвуд был обозначен «Альпин» как «представитель команды», что вызвало некоторую путаницу в том, кто же всё-таки выполняет роль руководителя.

«Команда «Альпин» подтверждает, что Дэйв Гринвуд (гоночный директор) назначен представителем команды по административным вопросам в отношениях со всеми заинтересованными сторонами. Флавио Бриаторе полностью отвечает за команду, включая обязанности, ранее выполнявшиеся Оливером Оуксом», — гласит заявление «Альпин».

Седьмой этап Формулы-1 Гран-при Эмилии-Романьи состоится с 16 по 18 мая и станет первым европейским этапом 2025 года.

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