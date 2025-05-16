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«Нет нужной мышечной памяти». Цунода — о проблемах, с которыми он столкнулся в «Ред Булл»

«Нет нужной мышечной памяти». Цунода — о проблемах, с которыми он столкнулся в «Ред Булл»
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Пилот «Ред Булл» Юки Цунода высказался о проблемах, с которыми он столкнулся после перехода в австрийскую команду.

«Думаю, главная проблема в том, что у меня нет мышечной памяти при пилотировании болида. В «Рейсинг Буллз», когда что-то шло не так, мне было легко отреагировать. Мне не нужно было лишний раз думать об этом. Но сейчас, очевидно, есть непредсказуемые моменты. Такие вещи приходят с опытом, я полагаю.

И да, я с нетерпением жду этих выходных. У нас с Максом будут одинаковые машины. Так что, по крайней мере, я узнаю, есть ли какие-то ограничения у меня. С другим днищем границы всегда меняются. Но посмотрим, к чему это приведёт», — приводит слова Юки Цуноды RacingNews365.

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