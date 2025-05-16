В «Хаасе» объяснили, почему не разрешат Окону и Берману пойти по стопам Ферстаппена

Руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Аяо Комацу высказался о возможности участия в других сериях для пилотов американской команды на примере гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, выступившего на тестах на легендарной «Нордшляйфе».

«Могут ли Берман и Окон последовать примеру Ферстаппена? Нет. Нужно действовать поступательно. Макс сейчас — многократный чемпион мира. А Олли Берман — новичок. И Эстебану тоже нужно ещё многое доказать. Он сосредоточен на этом. В чём смысл им от участия в других гонках? Думаю, им повезло, что они выступают в Формуле-1.

У нас и так напряжённый сезон. Я бы не сказал, что 24 — это малое количество гонок, не так ли? Пилотам нужно следить за своим физическим состоянием, психическим состоянием. Во время перерывов они работают с инженерами, симуляторами. Они же не сидят дома и не думают, что делать. Так что, я думаю, у них полно дел», — приводит слова Комацу Motorsport.