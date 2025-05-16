Платон Костин выиграл первую гонку SMP Формулы-4 в Москве

Российский гонщик Платон Костин выиграл первую гонку SMP Формулы-4 на трассе «Москоу Рейсвэй». Второе место по итогам первой гонки уикенда занял Кирилл Куцков, третьим финишировал Михаил Юшенков.
На финише Костин чуть более чем на восемь секунд опередил ближайшего преследователя.
Уикенд продолжится завтра, когда состоится вторая квалификация, а затем — вторая и третья гонки уикенда.
SMP F4. Москва. Первая гонка
1. Платон Костин — 19 кругов
2. Кирилл Куцков +8.104
3. Михаил Юшенков +33.210
4. Иван Овсиенко +36.878
5. Ярослав Шевырталов +38.600
6. Михаил Кауров +38.817
7. Иван Пигаев +41.305
8. Марко Маркозов +43.055.