Пиастри — лучший в первой тренировке Гран-при Эмилии-Романьи, Ферстаппен — седьмой

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри показал лучшее время в первой тренировке Гран-при Эмилии-Романьи. Вторым по итогам сессии стал его напарник Ландо Норрис, третье время осталось за гонщиком «Уильямса» Карлосом Сайнсом.
Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал седьмым, семикратный чемпион мира, гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон стал по итогам сессии пятым.
Сессия была завершена досрочно из-за аварии юразильского пилота «Кик-Заубера» Габриэла Бортолето.
Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Первая тренировка:
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:16.545
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.032
3. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.052
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.054
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.096
6. Пьер Гасли («Альпин») +0.151
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.360
8. Александер Албон («Уильямс») +0.377
9. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +0.380
10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.453
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.487
12. Шарль Леклер («Феррари») +0.532
13. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.549
14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.576
15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.741
16. Юки Цунода («Ред Булл») +0.811
17. Франко Колапинто («Альпин») +0.828
18. Оливер Берман («Хаас») +0.901
19. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.096
20. Эстебан Окон («Хаас») +1.117