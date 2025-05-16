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Пиастри — лучший в первой тренировке Гран-при Эмилии-Романьи, Ферстаппен — седьмой

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри показал лучшее время в первой тренировке Гран-при Эмилии-Романьи. Вторым по итогам сессии стал его напарник Ландо Норрис, третье время осталось за гонщиком «Уильямса» Карлосом Сайнсом.

Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал седьмым, семикратный чемпион мира, гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон стал по итогам сессии пятым.

Сессия была завершена досрочно из-за аварии юразильского пилота «Кик-Заубера» Габриэла Бортолето.

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Первая тренировка:

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:16.545

2. Ландо Норрис («Макларен») +0.032

3. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.052

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.054

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.096

6. Пьер Гасли («Альпин») +0.151

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.360

8. Александер Албон («Уильямс») +0.377

9. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +0.380

10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.453

11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.487

12. Шарль Леклер («Феррари») +0.532

13. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.549

14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.576

15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.741

16. Юки Цунода («Ред Булл») +0.811

17. Франко Колапинто («Альпин») +0.828

18. Оливер Берман («Хаас») +0.901

19. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.096

20. Эстебан Окон («Хаас») +1.117