Московские студенты разработали гибридный гоночный прототип с карбоновым монококом

Московский политехнический университет представил гоночный прототип FDR12, спроектированный в рамках программы Передовой инженерной школы электротранспорта. Отмечается, что это первая в России машина с карбоновым монококом — он был с нуля разработан и создан усилиями студентов Политеха.

Гоночный прототип FDR12 Фото: «Чемпионат»

Автомобиль оснащается гибридной силовой установкой мощностью 420 лошадиных сил, созданного на базе 1,6-литрового турбированного двигателя АвтоВАЗа. Из них 340 л. с. приходится на двигатель внутреннего сгорания, а ещё 80 л. с. обеспечивает электромотор. Двигатель создан студентами и инженерами Политеха и позволяет использование различных режимов — от самого мощного, предназначенного для квалификационных попыток, до более экономичных, подходящих для длинных отрезков гонки. Максимальная скорость FDR12 — 270 км/ч.

Гоночный прототип FDR12 Фото: «Чемпионат»

Теперь проекту предстоит омологация и сертификация карбонового монокока. В тестовом режиме FDR12 выйдет на трассу в рамках соревнований Russian Endurance Challenge, которые пройдут 24 мая на автодроме Moscow Raceway. Эти испытания позволяет проверить работоспособность систем автомобиля.

Константин Терещенко Фото: «Чемпионат»

Также отмечается, что в проекте задействован российский пилот Константин Терещенко, который ранее одерживал победы в Евроформуле Open, а также выступал в GP3 Series (сейчас — Формула-3), Мировой серии Формулы V8 3.5, Европейской серии Ле-Ман и выходил на старт «24 часов Ле-Мана». Терещенко участвовал в проектировании автомобиля, а также будет работать с ним на тестах.