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Монтойя высказался против того, чтобы Ферстаппен брал год отпуска в Формуле-1

Монтойя высказался против того, чтобы Ферстаппен брал год отпуска в Формуле-1
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя высказался о возможном отпуске на сезон четырёхкратного чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Все новости о том, что гонщики меняют команды, — это слухи. Мы ничего не знаем наверняка, но, как сообщается, Ферстаппен должен быть за пределами тройки лидеров в личном зачёте, чтобы активировать пункт об уходе. Если Ферстаппен продолжит в том же духе, то всё становится понятно. Единственный выход для Макса — не участвовать в гонках в следующем году и взять отпуск.

Но, думаю, это было бы глупо. Люди будут смотреть на Ферстаппена по-другому, когда он вернётся. Такое было с Шумахером. Ферстаппен вернётся, будет доказывать, что он прав, он будет чрезмерно агрессивен, и тогда всё выйдет из-под контроля», — приводит слова Монтойи RacingNews365.

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