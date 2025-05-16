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«Херманн — седьмой в дебюте». В Формуле-1 подкололи Ферстаппена

«Херманн — седьмой в дебюте». В Формуле-1 подкололи Ферстаппена
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Пресс-служба Формулы-1 пошутила над четырёхкратным и действующим чемпионом мира Максом Ферстаппеном из «Ред Булл», записав его в протокол первой тренировки Гран-при Эмилии-Романьи под псевдонимом, который он использовал на тестах на «Нордщдяйфе», — Франц Херманн.

«Классификация первой тренировки. Пиастри лидирует, у «Макларена» — дубль. Херманн — седьмой в дебюте», — гласит сообщение Формулы-1 в социальных сетях.

Фото: Соцсети Формулы-1

Напомним, Ферстаппен выступал на тестах под псевдонимом «Франц Херманн». Однако имя гонщика было написано на шлеме и гоночном комбинезоне, что и позволило понять, что за рулём находится сам Макс.

При этом Ферстаппен на тестах на две секунды побил рекорд трассы.

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