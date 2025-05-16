В Москве прошёл фестиваль фиджитал-гонок «Московский спорт КАРТСИМ ФЕСТ 2025»

11 мая в московском картинг-центре Микс Картинг в шестой раз прошёл фестиваль фиджитал гонок “Московский спорт КАРТСИМ ФЕСТ 2025” — самое масштабное соревнование по картингу и симрейсингу в России. Фестиваль проходил при поддержке Департамента спорта города Москвы.

Фото: Пресс-служба КАРТСИМ ФЕСТ 2025

Мероприятие объединило любителей и профессионалов виртуального и реального автоспорта, собрав участников со всей страны. Известные российские журналисты, ведущие автогонщики и симрейсеры России и пилоты Russian Drift Series соревновались в двух параллельных реальностях – за рулём картов Miks Kart Sport и на автоспортивных симуляторах SMP Racing Esports.

Основным событием фестиваля уже традиционно стала КАРТСИМ ГОНКА ЗВЁЗД. В этом году самая звёздная команда G-Drive SMP Racing, победитель прошлогоднего КАРТСИМ, вновь вышла на трассу, чтобы защитить свой титул. В составе команды выступали топ-пилоты: Александр Смоляр, Кирилл Смаль, Владимир Атоев и Виктория Блохина. Они сражались с сильными соперниками, среди которых были команды: Москомспорт, BALCHUG, Картинг без границ, S1MON CREW, РГСЖ, G-DRIVE SMP RACING/Газпром детям, Poexali Media, Be on Edge и Аэрофлот.

Результаты КАРТСИМ ГОНКА ЗВЕЗД:

1 место – Москомспорт;

2 место – S1MON CREW;

3 место – Be on Edge.

Фото: Пресс-служба КАРТСИМ ФЕСТ 2025

Отдельно стоит отметить участие в фестивале команды пилотов с ограниченными возможностями из проекта «Картинг без границ». Пилотировать карты и симуляторы гонщики смогли благодаря системе подрулевого управления газом и тормозом, которая установлена как на картах, так и на симуляторах. Пилоты усердно тренировались, активно боролись за победу и заняли почетное 10-е место.

Лучшее время в КАРТСИМ ГОНКА ЗВЁЗД показал Виктор Папенин из команды G-DRIVE SMP RACING/Газпром детям — 30,519 сек. При этом самое быстрое время на фестивале продемонстрировал пилот ГОНКИ КАРТСИМ ЮНИОР Алексей Володин из команды RacePlace, который показал результат 30.459 сек. Таким образом, Алексей Володин опередил Виктора Папенина с отрывом всего на 0.06 секунд, что особенно подчеркивает высокий уровень подготовки и мастерства юных гонщиков.

В этом году заявки на участие в ГОНКЕ КАРТСИМ СТУДЕНТ подали 22 ВУЗа из разных городов России. После предварительного тестирования организаторы допустили к участию в фестивале 18 команд и решили провести две отдельных гонки.

Результаты ГОНКА КАРТСИМ СТУДЕНТ 1:

1 место – HSE KartSim;

2 место – MSU;

3 место – MIET Racing.

Результаты ГОНКА КАРТСИМ СТУДЕНТ 2:

1 место – MOSPOLYTECH;

2 место – ITMO-KBRT 1;

3 место – HSE Reserve.

Лучший круг в гонке на реальной трассе показали пилоты команд:

ГОНКА КАРТСИМ СТУДЕНТ 1: команда МГУ «MSU», Тылык Даниил — 31.444 сек.; ГОНКА КАРТСИМ СТУДЕНТ 2: команда BAUMAN KARTING TEAM I, Берсенев Антон — 31.444 сек..

В этом году на фестивале появилось новое событие — RDS FAMILY CUP, командные соревнования по новой дисциплине автоспорта — карт-дрифту. Гонка проходила на специально подготовленных дрифт-картах, разработанных в сотрудничестве RDS и российского производителя картов Miks Kart.

В соревновании участвовали известные российские дрифтеры: Аркадий Цареградцев, Евгений Лосев, Тимофей Добровольский и Руслан Арефьев, вместе со своими детьми. Семейные команды стали живым примером того, как автоспорт объединяет поколения, создавая уникальную атмосферу дружбы и соперничества.

Первое место в RDS FAMILY CUP заняли Аркадий и Арсений Цареградцевы, на втором месте Тимофей и Александра Добровольские, а третье место разделили две команды Евгений и Еремей Лосевы и Руслан с Даниилом Арефьевы.