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Беганович взял поул в квалификации Ф-2 в Италии, сессия была закончена красными флагами

В пятницу, 16 мая, в Имоле, Италия, завершилась квалификация четвёртого этапа Формулы-2. Поул завоевал гонщик «Хайтека» из Швеции Дино Беганович. Второй результат — у колумбийца Себастьяна Монтойи («Према»), а третий — у Виктора Мартинса из «АРТ Гран-при».

За пять минут до конца сессии пилот «Премы» Габриеле Мини потерял машину на выходе из поворота и разбил болид. Квалификация была остановлена красными флагами, а дирекция гонки приняла решение закончить её без возможности возобновления из-за третьей практики Формулы-1, которая начнётся в 18:00 мск.

Формула-2. Италия. Квалификация (топ-10):

1. Дино Беганович («Хайтек») — 1:27.418

2. Себастьян Монтойя («Према») +0.003

3. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +0.006

4. Леонардо Форнароли («Инвикта») +0.284

5. Алекс Данн («Роден») +0.388

6. Арвид Линдблад («Кампос») +0.397

7. Люк Браунинг («Хайтек») +0.409

8. Оливер Гёте («МП Мотоспорт») +0.532

9. Куш Майни («ДАМС») +0.607

10. Джек Кроуфорд («ДАМС») +0.625