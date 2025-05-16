Стюарды ФИА разбирают действия «Феррари» с шинами на болиде Леклера в Имоле

Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) взяли под расследование действия итальянской команды Формулы-1 «Феррари» с болидом Шарля Леклера в первой практике Гран-при Эмилии-Романьи.

«Во время первой свободной тренировки было замечено, что давление в обеих передних шинах на автомобиле №16 было изменено после первого выезда, когда автомобиль стоял в боксах, а затем гонщик выехал на трассу с использованием того же комплекта. Эта корректировка была произведена не в соответствии с процедурами, изложенными в TD003Q 2. g. ii.», — говорится в официальном заявлении.

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Первая тренировка (топ-10):

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:16.545

2. Ландо Норрис («Макларен») +0.032

3. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.052

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.054

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.096

6. Пьер Гасли («Альпин») +0.151

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.360

8. Александер Албон («Уильямс») +0.377

9. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +0.380

10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.453