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Стюарды ФИА разбирают действия «Феррари» с шинами на болиде Леклера в Имоле

Стюарды ФИА разбирают действия «Феррари» с шинами на болиде Леклера в Имоле
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Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) взяли под расследование действия итальянской команды Формулы-1 «Феррари» с болидом Шарля Леклера в первой практике Гран-при Эмилии-Романьи.

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Свободная практика 1
16 мая 2025, пятница. 14:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:16.545
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.032
3
Карлос Сайнс
Williams
+0.052

«Во время первой свободной тренировки было замечено, что давление в обеих передних шинах на автомобиле №16 было изменено после первого выезда, когда автомобиль стоял в боксах, а затем гонщик выехал на трассу с использованием того же комплекта. Эта корректировка была произведена не в соответствии с процедурами, изложенными в TD003Q 2. g. ii.», — говорится в официальном заявлении.

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Первая тренировка (топ-10):

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:16.545
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.032
3. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.052
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.054
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.096
6. Пьер Гасли («Альпин») +0.151
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.360
8. Александер Албон («Уильямс») +0.377
9. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +0.380
10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.453

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