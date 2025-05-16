Фото: Шарль Леклер пилотировал одной рукой в практике Имолы, придерживая шлем второй

27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий команду Формулы-1 «Феррари», был вынужден пилотировать одной рукой из-за проблем со своим шлемом во время первой практики седьмого этапа «Королевских гонок» — Гран-при Эмилии-Романьи.

Фото: Кадр из трансляции

В первой свободной практике монегаск показал 12-й результат — 1:17.077. Его партнёр и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон оказался с пятым временем — 1:16.641. По окончании практики стало известно, что стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) взяли под расследование действия механиков итальянского коллектива из-за изменения давления в передних шинах монегаска.