Фото: Шарль Леклер пилотировал одной рукой в практике Имолы, придерживая шлем второй
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27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий команду Формулы-1 «Феррари», был вынужден пилотировать одной рукой из-за проблем со своим шлемом во время первой практики седьмого этапа «Королевских гонок» — Гран-при Эмилии-Романьи.
Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Свободная практика 1
16 мая 2025, пятница. 14:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:16.545
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.032
3
Карлос Сайнс
Williams
+0.052
Фото: Кадр из трансляции
В первой свободной практике монегаск показал 12-й результат — 1:17.077. Его партнёр и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон оказался с пятым временем — 1:16.641. По окончании практики стало известно, что стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) взяли под расследование действия механиков итальянского коллектива из-за изменения давления в передних шинах монегаска.
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