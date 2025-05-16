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18-летний Антонелли пригласил всех своих одноклассников на трассу Формулы-1 в Имоле

18-летний Антонелли пригласил всех своих одноклассников на трассу Формулы-1 в Имоле
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18-летний гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, представляющий коллектив «Мерседес», пригласил всех своих одноклассников на трассу в Имоле в рамках седьмого этапа «Королевских гонок» — Гран-при Эмилии-Романьи. Этот этап является домашним для Антонелли.

Фото: x.com/MercedesAMGF1/

Итальянец привёл свой класс в паддок в четверг, 15 мая.

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Первая тренировка (топ-10):

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:16.545
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.032
3. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.052
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.054
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.096
6. Пьер Гасли («Альпин») +0.151
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.360
8. Александер Албон («Уильямс») +0.377
9. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +0.380
10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.453.

В данный момент в Имоле проходит вторая практика.

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Свободная практика 2
16 мая 2025, пятница. 18:00 МСК
Идёт
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