Хорнер: Ферстаппен не пропустит ни одной гонки из-за других серий, но у нас больше свободы

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о тестах четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена на «Северной петле».

«Он настолько разносторонний и увлечён всеми видами гонок: симуляторами, гонками GT — у него, по сути, своя собственная команда GT. Макс очень хотел выступить на «Нюрбургринге». Это то, о чём мы знали уже довольно давно. Он поехал туда, проделал невероятную работу и получил истинное удовольствие.

Это то, что Макс любит делать, и было бы очень трудно отнять у него это. Но могу сказать так — он не пропустит ни одной гонки Формулы-1 из-за других серий, это точно. Очевидно, что его основное внимание должно быть сосредоточено на повседневной работе [в Формуле-1].

Но я думаю, это здорово, что он такой разносторонний. В «Ред Булл» мы всегда были немного более расслаблены, чем, возможно, другие команды, с точки зрения свободы, которую мы предоставляли нашим пилотам», — приводит слова Хорнера издание Sky Sports.