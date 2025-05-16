Пиастри — лучший во второй практике ГП Эмилии-Романьи, Норрис — второй, Гасли — третий

В пятницу, 16 мая, в Имоле, Италия, завершилась вторая практика седьмого этапа Формулы-1 — Гран-при Эмилии-Романьи. Лучшее время показал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Вторым стал его напарник Ландо Норрис, третьим — Пьер Гасли из «Альпин».
Чуть более чем за пять минут до конца сессии франко-алжирский гонщик «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар потерял машину после прохождения третьего поворота и при возвращении на трассе застрял вплотную к дорожному полотну, оставив задние шины в гравии.
Фото: Кадр из трансляции
Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Вторая практика
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:15.293
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.025
3. Пьер Гасли («Альпин») +0.276
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.400
5. Макс Ферстаппен "(Ред Булл") +0.442
6. Шарль Леклер («Феррари») +0.475
7. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.499
8. Юки Цунода («Ред Булл») +0.534
9. Александер Албон («Уильямс») +0.623
10. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.641
11. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.650
12. Оливер Берман («Хаас») +0.716
13. Франко Колапинто («Альпин») +0.751
14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.927
15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.962
16. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.046
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.048
18. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.113
19. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.126
20. Эстебан Окон («Хаас») +1.127