Пиастри — лучший во второй практике ГП Эмилии-Романьи, Норрис — второй, Гасли — третий

В пятницу, 16 мая, в Имоле, Италия, завершилась вторая практика седьмого этапа Формулы-1 — Гран-при Эмилии-Романьи. Лучшее время показал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Вторым стал его напарник Ландо Норрис, третьим — Пьер Гасли из «Альпин».

Чуть более чем за пять минут до конца сессии франко-алжирский гонщик «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар потерял машину после прохождения третьего поворота и при возвращении на трассе застрял вплотную к дорожному полотну, оставив задние шины в гравии.

Фото: Кадр из трансляции

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Вторая практика

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:15.293

2. Ландо Норрис («Макларен») +0.025

3. Пьер Гасли («Альпин») +0.276

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.400

5. Макс Ферстаппен "(Ред Булл") +0.442

6. Шарль Леклер («Феррари») +0.475

7. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.499

8. Юки Цунода («Ред Булл») +0.534

9. Александер Албон («Уильямс») +0.623

10. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.641

11. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.650

12. Оливер Берман («Хаас») +0.716

13. Франко Колапинто («Альпин») +0.751

14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.927

15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.962

16. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.046

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.048

18. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.113

19. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.126

20. Эстебан Окон («Хаас») +1.127