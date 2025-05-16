Экс-руководитель «Альпин» Оукс замечен в паддоке Ф-2 и Ф-3 в Имоле — Racingnews365

37-летний британский бывший руководитель команды Формулы-1 «Альпин» Оливер Оукс был замечен в паддоке Формулы-2 и Формулы-3 в Имоле, где проходит этап «Королевских гонок» Гран-при Эмилии-Романьи и младших серий.

Оукс до прихода в «Альпин» являлся руководителем коллектива «Хайтек», выступающим в Формуле-2 и Формуле-3.

6 мая, через два дня после после окончания шестого этапа 2025 года Гран-при Майами, было объявлено, что Оливер покинул пост руководителя в «Альпин». Изначально в СМИ предполагали, что это связано со спорами о замене Джека Дуэна на Франко Колапинто, о чём объявили 7 мая. А позже было сообщено, что брата Оливера задержали в Англии из-за большого количества наличных денег «криминального происхождения», а сам он вылетел в Дубай (ОАЭ) на фоне данных событий.