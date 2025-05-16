Стюарды вынесли решение по действиям «Феррари» с шинами Леклера в Имоле

Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) приняли решение оштрафовать команду Формулы-1 «Феррари» за изменение давления в шинах 27-летнего монегаска Шарля Леклера во время первой практики Гран-при Эмилии-Романьи.

«Стюарды выслушали представителя команды «Феррари» и ознакомились с данными, предоставленными техническим делегатом. Техническая директива 003G, пункт 2 g.ii. определяет, что шина может использоваться более одного раза за одну тренировку. В ней также изложены процедуры, которые необходимо соблюдать, если команда хочет внести коррективы в шины, например, снизить давление в шинах.

Представитель команды признал, что эти процедуры не были соблюдены, что является нарушением статьи 30.5 а Спортивного регламента Формулы-1. Стюарды отмечают, что это произошло во время свободных заездов. В соответствии с аналогичными нарушениями правил эксплуатации шин, имевшими место в прошлом, стюарды налагают штраф в размере € 5 тыс.», — говорится в заявлении ФИА.