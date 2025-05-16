«Нет поводов чувствовать себя комфортно». Норрис — о «Макларене» в Имоле

Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен», подвёл итоги двух свободных практик на седьмом этапе — Гран-при Эмилии-Романьи. В обоих свободных заездах Ландо продемонстрировал второй результат.

«Трасса сложная, чтобы просто войти в ритм. Она скоростная. В Имоле главное — правильно рассчитать время и сделать всё идеально, что непросто, когда едешь на таких скоростях, как у нас. В общем, это был весёлый день, мы внесли некоторые улучшения, и, надеюсь, завтра их будет ещё больше.

Я уверен, что Пиастри тоже что-нибудь придумает. Во-вторых, мы всегда выглядим хорошо, мы всегда выглядим лучше всех, а потом добираемся до квалификации, и они нас догоняют. Так что я не думаю, что мы находимся в комфортном положении, нам ещё предстоит поработать.

Гонщики «Альпин» были быстры, они всегда хороши здесь. Я уверен, что «Ред Булл» догонит нас, а «Мерседес» сделает это, как только даст двигателям максимум мощности. Так что нет поводов, от которых можно было бы чувствовать себя комфортно. Но я думаю, что пятница была продуктивной», — приводит слова Норриса издание Sky Sports.