Ферстаппен оценил темп «Ред Булл» после двух практик Гран-при Эмилии-Романьи

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», высказался о темпе RB21 после двух практик Гран-при Эмилии-Романьи. В первой Макс стал седьмым, а во второй — пятым.

«Сегодня мы попробовали многое. Что-то сработало лучше, что-то хуже, но в конечном счёте мы были недостаточно быстры. Квалификация будет очень важна, и на данный момент мы не совсем на том уровне, на котором хотели бы быть.

Нам нужно ещё немного поработать, чтобы добиться лучшего баланса в машине и ехать быстрее. В симуляции гоночного темпа то же самое: меня обошли «Макларены», и мы оказались не там, где хотели, по сравнению с другими командами. В целом сегодня было немного тяжело», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.