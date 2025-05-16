Ферстаппен выступил во второй практике в Имоле с гайкой в кокпите

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», во второй практике Гран-при Эмилии-Романьи пилотировал с незакрученной гайкой, которая находилась в кокпите болида австрийского коллектива RB21.

«Можете посмотреть… Ох, я потерял её, здесь что-то похожее на гайку. Я держал её в руке, но она упал в кокпит», — сказал Макс по радио во время практики.

По результатам свободной практики седьмого этапа Ферстаппен показал седьмой результат. Лучший результат продемонстрировал австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым стал его напарник Ландо Норрис.