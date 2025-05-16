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Пьер Гасли сбил кролика во время первой практике Формулы-1 в Имоле

Пьер Гасли сбил кролика во время первой практике Формулы-1 в Имоле
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29-летний французский пилот Формулы-1 Пьер Гасли, представляющий коллектив «Альпин», сбил кролика во время первой практики седьмого этапа Гран-при Эмилии-Романьи.

Фото: Кадр с онборда Пьера Гасли

«К сожалению, я не смог определить, что это было, и оказалось, что это был большой кролик, который просто перебегал через трассу. Я не смог избежать столкновения, поэтому получил довольно сильный удар по переднему антикрылу, и, к сожалению, это было всё из-за кролика, который сломал его», — приводит слова Гасли издание Racingnews365.

Во второй практике французский пилот показал третье время, уступив лишь двум пилотам «Макларена» — Оскару Пиастри и Ландо Норрису.

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Свободная практика 2
16 мая 2025, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:15.293
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.025
3
Пьер Гасли
Alpine
+0.276
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