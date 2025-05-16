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Пиастри: за поул в Имоле поборюсь не только я с Норрисом

Пиастри: за поул в Имоле поборюсь не только я с Норрисом
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Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри из команды «Макларен» высказался о плотности пелотона на Гран-при Эмилии-Романьи после двух практик, в которых Оскар дважды показал лучшее время.

«На данный момент я не думаю, что в борьбе за поул будем участвовать только мы с Ландо. Уверен, есть ещё несколько человек, которые присоединятся к нам в завтрашней борьбе, так что нам нужно не высовываться и попытаться найти ещё скорости, поскольку нам есть что ещё улучшить.

Это была не первая пятница, когда мы выглядели сильными, а затем все смогли добиться более высоких результатов в квалификации. Так что, думаю, мы всё ещё хотим добиться большего, но пока всё прошло довольно гладко. Машина чувствует себя неплохо, нужно кое-что доработать, но в целом всё неплохо.

Пожалуй, Имола, независимо от того, как прошла остальная часть сезона, — это место, где квалификация имеет большое значение. Это будет важно», — приводит слова Пиастри издание RaceFans.

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