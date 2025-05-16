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Марко — о «Ред Булл» в Имоле: суть остаётся неизменной — «Макларен» абсолютно превосходен

Марко — о «Ред Булл» в Имоле: суть остаётся неизменной — «Макларен» абсолютно превосходен
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Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко подвёл итоги первого дня седьмого этапа Гран-при Эмилии-Романьи.

«Макларен» по-прежнему на четыре десятых впереди, как бы то ни было. Это очень, очень много на данной трассе. Мы действительно добились определённых успехов с нашими обновлениями, но в принципе мы не стали намного ближе к лидерам. Возможно, мы ещё улучшимся при работе с настройками, но суть остаётся неизменной — «Макларен» абсолютно превосходен.

Положительным моментом первой тренировки стало отсутствие недостаточной поворачиваемости. Но были и другие проблемы. И даже если бы это можно было исправить, разрыв с «Маклареном» явно слишком велик. У нас есть соображения, но решений пока не предвидится», — приводит слова Марко издание Motorsport-Total.

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