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Бриаторе: мы не ограничивали Колапинто пятью гонками

Бриаторе: мы не ограничивали Колапинто пятью гонками
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Исполнительный советник и руководитель команды Формулы-1 «Альпин» Флавио Бриаторе высказался о переводе 21-летнего аргентинца Франко Колапинто в боевые пилоты французского коллектива, заявив, что информация о контракте на пять гонок является неверной.

«Должен сказать, я также ожидал большего от Джека Дуэна — возможно, ему нужен перерыв. Франко будет участвовать в гонках столько, сколько потребуется. Я где-то читал, что у него будет пять гонок, но нет, никаких ограничений на количество Гран-при у него нет.

Ему нужно быть быстрым, не разбиваться и набирать очки. Я прошу его только об этих трёх вещах, а не о 10. Если он справится с ними хорошо, то будет ездить вечно», — приводит слова Бриаторе издание Autosport.

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