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Марко — о Цуноде в Имоле: такого давно никто не демонстрировал в «Ред Булл»

Марко — о Цуноде в Имоле: такого давно никто не демонстрировал в «Ред Булл»
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Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко позитивно отозвался о работе японского гонщика австрийского коллектива Юки Цуноды после двух практик седьмого этапа «Королевских гонок» в сезоне 2025 года на Гран-при Эмилии-Романьи. Во второй практике Юки показал восьмое время.

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Свободная практика 2
16 мая 2025, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:15.293
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.025
3
Пьер Гасли
Alpine
+0.276

«Цунода был в одной десятой секунды от Ферстаппена сегодня, такого давно никто не демонстрировал. Он делает своё дело незаметно, и, кажется, его меньше беспокоит нестабильное состояние нашего болида. Юки не жалуется, а просто пилотирует машину», — приводит слова Марко издание Motorsport-Total.

Ранее Хельмут высказался о проблемах RB21 в Имоле.

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