Марко — о Цуноде в Имоле: такого давно никто не демонстрировал в «Ред Булл»
Поделиться
Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко позитивно отозвался о работе японского гонщика австрийского коллектива Юки Цуноды после двух практик седьмого этапа «Королевских гонок» в сезоне 2025 года на Гран-при Эмилии-Романьи. Во второй практике Юки показал восьмое время.
Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Свободная практика 2
16 мая 2025, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:15.293
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.025
3
Пьер Гасли
Alpine
+0.276
«Цунода был в одной десятой секунды от Ферстаппена сегодня, такого давно никто не демонстрировал. Он делает своё дело незаметно, и, кажется, его меньше беспокоит нестабильное состояние нашего болида. Юки не жалуется, а просто пилотирует машину», — приводит слова Марко издание Motorsport-Total.
Ранее Хельмут высказался о проблемах RB21 в Имоле.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 мая 2025
-
00:31
-
00:13
-
00:07
- 16 мая 2025
-
23:59
-
23:43
-
23:39
-
23:37
-
23:00
-
22:35
-
22:24
-
21:45
-
21:22
-
21:11
-
20:41
-
20:17
-
19:25
-
19:04
-
18:51
-
18:34
-
17:57
-
17:52
-
17:44
-
17:20
-
16:50
-
16:44
-
16:36
-
15:53
-
15:32
-
15:15
-
14:49
-
14:32
-
13:47
-
13:17
-
12:45
-
12:31