Марко — о Цуноде в Имоле: такого давно никто не демонстрировал в «Ред Булл»

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко позитивно отозвался о работе японского гонщика австрийского коллектива Юки Цуноды после двух практик седьмого этапа «Королевских гонок» в сезоне 2025 года на Гран-при Эмилии-Романьи. Во второй практике Юки показал восьмое время.

«Цунода был в одной десятой секунды от Ферстаппена сегодня, такого давно никто не демонстрировал. Он делает своё дело незаметно, и, кажется, его меньше беспокоит нестабильное состояние нашего болида. Юки не жалуется, а просто пилотирует машину», — приводит слова Марко издание Motorsport-Total.

Ранее Хельмут высказался о проблемах RB21 в Имоле.