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Победителя первой после возрождения гонки СМП Формулы-4 дисквалифицировали

Победителя первой после возрождения гонки СМП Формулы-4 дисквалифицировали
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Российский гонщик Платон Костин потерял победу в первой гонке СМП Формулы-4 на трассе Moscow Raceway. Во время технических проверок после финиша в топливных баках Костина обнаружили только 380 г, что ниже положенной регламентом нормы. Из-за этого Костин был дисквалифицирован. Таким образом, первое место занял Кирилл Куцков, вторым стал Михаил Юшенков, а на подиум вместе с ними виртуально поднялся Иван Овсиенко.

Уикенд продолжится в субботу, когда состоится вторая квалификация, а затем — вторая и третья гонки уикенда.

СМП Формула-4. Moscow Raceway. Первая гонка

1. Кирилл Куцков — 19 кругов
2. Михаил Юшенков +25.1
3. Иван Овсиенко +28.7
4. Ярослав Шевырталов +30.5
5. Михаил Кауров +30.7
6. Иван Пигаев +33.2
7. Марко Маркозов +34.9.

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