Победителя первой после возрождения гонки СМП Формулы-4 дисквалифицировали

Российский гонщик Платон Костин потерял победу в первой гонке СМП Формулы-4 на трассе Moscow Raceway. Во время технических проверок после финиша в топливных баках Костина обнаружили только 380 г, что ниже положенной регламентом нормы. Из-за этого Костин был дисквалифицирован. Таким образом, первое место занял Кирилл Куцков, вторым стал Михаил Юшенков, а на подиум вместе с ними виртуально поднялся Иван Овсиенко.

Уикенд продолжится в субботу, когда состоится вторая квалификация, а затем — вторая и третья гонки уикенда.

СМП Формула-4. Moscow Raceway. Первая гонка

1. Кирилл Куцков — 19 кругов

2. Михаил Юшенков +25.1

3. Иван Овсиенко +28.7

4. Ярослав Шевырталов +30.5

5. Михаил Кауров +30.7

6. Иван Пигаев +33.2

7. Марко Маркозов +34.9.