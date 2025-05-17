Бортолето избежал штрафа за обгон под жёлтыми флагами. Судьи объяснили почему

Бразильский гонщик «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето по итогам разбирательств избежал наказания за обгон под жёлтыми флагами во второй пятничной тренировке Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1.

Изначально считалось, что Бортолето опередил Фернандо Алонсо после четвёртого поворота между маршальскими постами 4.2 и 4.3, когда на посту 4.2 показывали жёлтые флаги. Однако сам пилот утверждал, что на обоих постах уже показывали зелёные флаги, плюс соответствующая индикация была на световой панели перед постом 4.3.

По итогам просмотра видео и других свидетельств стюарды так и не смогли установить, какие флаги показывались на посту 4.2. При этом далее действительно был режим зелёных флагов. Не имея никаких доказательств наличия жёлтых флагов, судьи признали, что не могут признать Бортолето виновным.