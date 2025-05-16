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Антонелли объяснил своё 18-е место во второй практике домашнего этапа Формулы-1 в Имоле

Антонелли объяснил своё 18-е место во второй практике домашнего этапа Формулы-1 в Имоле
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18-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, представляющий команду «Мерседес», высказался о 18-м месте во второй практике домашнего для себя Гран-при Эмилии-Романьи.

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Свободная практика 2
16 мая 2025, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:15.293
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.025
3
Пьер Гасли
Alpine
+0.276

«Помимо проблем с трафиком, во второй практике я допустил ошибку на первом круге на «софте», а затем на втором круге резины больше не было, не в последнюю очередь потому, что я не мог охладить её так сильно, как следовало бы. Когда я начал проводить свои попытки, то резина была слишком горячей, и поэтому сцепление исчезло.

Во время квалификационных попыток было достаточно хаотично вокруг, но я знаю, где улучшиться в субботу. Вместо этого я остался доволен гоночным темпом, поскольку казалось, что мы делаем верные шаги. Но теперь мы должны попытаться установить хороший квалификационный круг», — приводит слова Антонелли Sky Sports.

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