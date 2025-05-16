Антонелли объяснил своё 18-е место во второй практике домашнего этапа Формулы-1 в Имоле

18-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, представляющий команду «Мерседес», высказался о 18-м месте во второй практике домашнего для себя Гран-при Эмилии-Романьи.
«Помимо проблем с трафиком, во второй практике я допустил ошибку на первом круге на «софте», а затем на втором круге резины больше не было, не в последнюю очередь потому, что я не мог охладить её так сильно, как следовало бы. Когда я начал проводить свои попытки, то резина была слишком горячей, и поэтому сцепление исчезло.
Во время квалификационных попыток было достаточно хаотично вокруг, но я знаю, где улучшиться в субботу. Вместо этого я остался доволен гоночным темпом, поскольку казалось, что мы делаем верные шаги. Но теперь мы должны попытаться установить хороший квалификационный круг», — приводит слова Антонелли Sky Sports.
- 17 мая 2025
-
00:31
-
00:13
-
00:07
- 16 мая 2025
-
23:59
-
23:43
-
23:39
-
23:37
-
23:00
-
22:35
-
22:24
-
21:45
-
21:22
-
21:11
-
20:41
-
20:17
-
19:25
-
19:04
-
18:51
-
18:34
-
17:57
-
17:52
-
17:44
-
17:20
-
16:50
-
16:44
-
16:36
-
15:53
-
15:32
-
15:15
-
14:49
-
14:32
-
13:47
-
13:17
-
12:45
-
12:31